المدرب اللبناني البارز “سركيز” يقود سلة الأهلي طرابلس

تعاقد نادي الأهلي طرابلس مع المدرب المخضرم في كرة السلة اللبناني غسان سركيز من أجل الإشراف على الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة في النادي.

ويمتلك المدرب غسان خبرة كبيرة في عالم التدريب حيث سبق له وأن درب كل من “الحكمة اللبناني و الرياضي اللبناني و الشانفيل اللبناني و الاتحاد السوري و الوحدة السعودي” إضافة لمنتخبات لبنان بمختلف الفئات العمرية.

يُشار إلى أن المدرب اللبناني توج بالعديد من البطولات مع الفرق التي دربها في مسيرته، حيث تحصل على بطولة الدوري اللبناني 9 مرات، وبطل كأس أسيا لكرة السلة مرتين وتوج بالبطولة العربية مرتين أيضا.

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