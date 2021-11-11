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المدرب اللبناني البارز “سركيز” يقود سلة الأهلي طرابلس

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعاقد نادي الأهلي طرابلس مع المدرب المخضرم في كرة السلة اللبناني غسان سركيز من أجل الإشراف على الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة في النادي.

ويمتلك المدرب غسان خبرة كبيرة في عالم التدريب حيث سبق له وأن درب كل من “الحكمة اللبناني و الرياضي اللبناني و الشانفيل اللبناني و الاتحاد السوري و الوحدة السعودي” إضافة لمنتخبات لبنان بمختلف الفئات العمرية.

يُشار إلى أن المدرب اللبناني توج بالعديد من البطولات مع الفرق التي دربها في مسيرته، حيث تحصل على بطولة الدوري اللبناني 9 مرات، وبطل كأس أسيا لكرة السلة مرتين وتوج بالبطولة العربية مرتين أيضا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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