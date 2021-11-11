فريق بنغازي لكرة السلة للكراسي المتحركة يستعد لنهائيات ليبيا

يواصل نادي بنغازي لكرة السلة بالكراسي المتحركة تدريباته اليومية، على أرضية صالة نادي الهلال، وذلك استعداداً للمشاركة في بطولة ليبيا.

وتقام بطولة ليبيا، في العاصمة طرابلس، منتصف نوفمبر الجاري بمشاركة عدد من الأندية من مختلف مدن ليبيا.

ويمتلك نادي بنغازي مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة، إضافة إلى مجموعة أخرى من الشباب.

ورغم قلة الإمكانيات إلّا أنّ الأمل يحذو اللاعبين لتحقيق نتيجة متفوقة خلال البطولة، والتي من خلالها سيتم اختيار أعضاء منتخب ليبيا للعبة؛ للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة، والتي من بينها بطولة العالم وبطولة أفريقيا.

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