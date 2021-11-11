الأسطورة الأوكرانية يقود دفة جنوى في الدوري الإيطالي

قدّم جنوى مدربه الجديد الأوكراني أندريه شيفشينكو لوسائل الإعلام، خلفاً للمدرب المقال دافيدي بالارديني .

وسيكون مدرب المنتخب الأوكراني السابق أمام اختبار صعب لقيادة فريقه الجديد الذي يحتل المركز السابع عشر في الترتيب.

ووقع شفيشينكو عقداً مع جنوى لمدة ثلاث مواسم ينتهي في صيف ألفين وأربعة وعشرين، وسبق وأن قاد شيفا منتخب أوكرانيا طيلة خمسة أعوام حيث قدم مستوىً كبيراً في بطولة أمم أوروبا الماضية، قبل أن يستقيل في أغسطس الماضي.

وسيقود شفيشينكو فريقه جنوى أمام روما لحساب الجولة الثالثة عشرة من السيري آ في أولى مبارياته في الحادي والعشرين من الشهر الجاري

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية