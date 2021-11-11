البرازيل تواجه كولومبيا في الطريق نحو المونديال

تواجه البرازيل اختباراً صعباً عندما تواجه كولومبيا على ملعب “أرينا كورينثيانز” ضمن الجولة الثالثة عشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى المونديال.

وتطمح البرازيل بقيادة مدربها “تيتي” إلى مواصلة سلسلة الانتصارات المتتالية في التصفيات واستكمالها بدون خسارة، حيث حققت الانتصار عشر مرات مقابل التعادل أمام كولومبيا خارج قواعدها بدون أهداف.

ومن المنتظر مشاركة فيليب كوتينهو ونيمار دا سيلفا بشكل أساسي مع البرازيل، وسيغيب عن المنتخب الكولومبي مهاجمه المخضرم راداميل فالكاو

ويتصدر منتخب السامبا ترتيب منتخبات القارة بإحدى وثلاثين نقطة فيما تملك كولومبيا ست عشرة نقطة تحتل خلالها المركز الرابع.

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