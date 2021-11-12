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السويحلي يفوز برباعية على منتخب جامعات تركيا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حقق فريق السويحلي انتصاراً، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، أمام منتخب جامعات تركيا في المباراة الودية التي جمعت بينهما، ضمن معسكر الفريق المغلق في مدينة أنطاليا التركية.

وجاء أول أهداف السويحلي عن طريق المهاجم الشاب الصغير الكانوني، أما الهدف الثاني؛ فقد أحرزه صهيب البوش، وتمكن المتألق مؤيد القمودي من تسجيل الهدفيْن الثالث والرابع ضمن اللقاء.

تجدر الإشارة إلى أن مباراة السويحلي ومنتخب جامعات تركيا؛ تعتبر الودية الثانية التي يخوضها أبناء المدرب الوطني عبدالحفيظ اربيش، في معسكره المغلق في أنطاليا، حيث اكتسح، في لقائه الأول، فريق شارموبل التركي، بنتيجة تسعة أهداف نظيفة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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