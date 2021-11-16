مشاهدة مباراة ليبيا وانجولا بث مباشر اليوم يوتيوب قناة 218 ليبيا وانغولا الان مباشرة

يستضيف منتخب ليبيا نظيره أنجولا في مباراة تحصيلية والتي ستقام على ملعب شهداء بنينا، في الساسة الثالثة عصر اليوم بتوقيت طرابلس والتي ستقام ضمن منافسات الجولة السادسة والاخيرة من منافسات الدور الثاني من التصفيات الافريقية حيث يمكن مشاهدة مباراة ليبيا وانجولا بث مباشر على قناة 218 الان عبر البث المباشر من الرابط الموجود بالاسفل.

يمكنكم مشاهدة مباراة ليبيا وانغولا بث مباشر على قمر النايل سات من خلال القنوات المفتوحة و المجانية بدون تشفير من خلال قناة ليبيا 218 الليبية كما ستنقل مباراة انجولا وليبيا الان مباشر على قناة SSC 4 الرياضية في السعودية وكذا في قناة الفيفا على موقع يوتيوب “FIFATV Youtube”.

ويحل منتخب أنجولا ضيفا ثقيلا على نظيره منتخب ليبيا ضمن منافسات المجموعة السادسة في مباراة تصحيل حاصل لا ، فيما يستضيف منتخب كينيا نظيره روندا، كما يستضيف منتخب نامبيا نظيره توجو ، وتلعب النيجر مع جيبوتى ، وتختتم مواجهات اليوم عندما يستضيف منتخب غينيا بيساو نظيره السودان.

وضمن منتخب مصر التأهل رسميا عن المجموعة حيث تعتبر المواجهة تحصيل حاصل، ويعتلي منتخب مصر الصدارة برصيد 11 نقطة، فيما يأتى الجابون فى الوصافة بـ 7 نقاط، ثم منتخب ليبيا ثالثا برصيد 6 نقاط وأخيرا أنجولا برصيد 4 نقاط.

ويتأهل المنتخب صاحب المركز الأول من المجموعات العشرة إلى الدور الثالث والحاسم لمواجهة منتخب اخر متصدر في نهائيات كأس العالم 2022 ليتأهل بعدها بشكل مباشرة.

مباراة ليبيا وانجولا مباشر

فيما يلي البث المباشر لمباراة ليبيا وانغولا مباشرة :