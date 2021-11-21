قبل يومين من المواجهة.. لجنة المسابقات تُغيّر ملعب لقاء الخمس والمدينة

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم ولجنة تنظيم المسابقات تغيير الملعب الذي سيحتضن مواجهة الخمس والمدينة، إلى ملعب مدينة ترهونة قبل 48 ساعة من انطلاق المباراة، التي كانت ستُقام في ملعب مدينة الخمس.

وأشارت لجنة المسابقات في خطابها الموجّه للأندية المعنية بهذا القرار، إلى أن اللقاء سيُقام من دون حضور الجمهور، وسيشرف عليه الحكم وحيد صالح.

وشدد الاتحاد الليبي على الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وعدم دخول أي شخص للملعب إلا بإجراء فحص الـ”PCR”، حيث تم تحديد عقوبات قاسية على الأندية التي ستتجاهل الأمر.

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