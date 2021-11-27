جولة الأهداف الجميلة

بنغازي 27 نوفمبر 2021 (وال) بغض النظر عن تأخر إنطلاق الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم ‘ إلا أن الجولة الأولى خالفة كل التوقعات’ من حيث المستوى الجيد لدى كل الفرق المشاركة في دوري الأضواء .

ويبدو أن الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم هذا العام سيشهد إثارة كبرى على صعيد المجموعتين’ وخير دليل هو أن الأسبوع الأول من المسابقة ذاتها حملت عدد (23) هدفا’ منها عدد (14) هدفا تقاسمتها لاعبو فرق المجموعة الأولى’ فيما سجل فرق المجموعة الثانية عدد (9) أهداف.

هذا وشهدت الجولة الأولى للبطولة الليبية أهداف غاية في الجمال’ بدأها محترف الهلال العاجي ( إسماعيل باكايوكو ) بمقصية في شباك التعاون’ ومن ثم هدف زميلة بالفريق (عادل الزوي ) مخادعا كل من في الملعب، معتقدا أن تصويبته التي أطلقها من بعيد ستغادر أرجاء الملعب.

ديربي شحات الذي أقيم على أرضية ملعب شهداء بنينا ، كان بطله لاعب الصداقة ( علي رزق )’ إثر تسديدة قوية استقرت في الزاوية اليمنى لحارس شباب الجبل، وذلك في الدقيقة (18)’.

في حين كان للأنغولي ( آري بابل ) لاعب الأخضر كلمة ‘ وذلك في أول ظهور له مع فريقه’ وفي ثاني ظهور له على أرضية ملعب شهداء بنينا ‘ وسبق للاعب أن حل ضيفا مع منتخب بلاده أمام منتخب ليبيا في لقاء أنتهى بالتعادل الإيجابي هدف لهدف’ وذلك ضمن تصفيات كأس العالم قطر 2022.

الأنغولي ( آري بابل ) أمام التحدي’ تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف ‘ لعل أجملها الهدف الثالث ‘ والذي كان بتصويبة من على حافة منطقة الجزاء، لم يتمكن الحارس ( أحمد عياد ) أبعادها’ لتستقر تصويبته في الزاوية اليسرى للفهود.

وعلى غرار النتيجة الكبيرة التي لاحقت بالتحدي من فريق الأخضر إلا أن مهاجمة ( أحمد مكاري ) وبعد ثلاثية (آري بابل ) نجح من تسجيل هدفه الوحيد باللقاء، في كرة لا ترد ولا تصد، نفذها من خارج منطقة العمليات.

ولحساب المجموعة الثانية التي سجلت بها عدد (9) أهداف’ شهد الجمهور الرياضي بها أهداف غاية في الروعة’ لعل كان الأجمل فيها هدف اللاعب ( محمد المنير ) في مرمى الشط ‘ وذلك بتصويبة يسارية زاحفة جلبت أول ثلاثة نقاط لوصيف الدوري.

حامل لقب الاتحاد أستهل مشواره ورحلة الدفاع عن لقبه بثنائية نظيفة كانت في مرمى أبوسليم’ فضلا على أن هدف الاتحاد الأول يعد من أجمل الأهداف’ كيف لا واللاعب ( أحمد الهرام ) قدم فاصلا مهاريا بحارس أبوسليم ومودعا كرته في الشباك الخالية’ فيما أرتقى مهاجم الخمس ( محمد الغنيمي ) الذي سجل ثنائية فريقه فوق رؤوس الجميع واضع رأسيته في شباك المدينة في مشهد أعتقد أنه يجعلنا نضع خطوط عريضة وعلامات إستفهام حول دفاعات المدينة .(وال ـ بنغازي) س إ / ك و

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