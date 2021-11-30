الدوري الليبي الممتاز  … الأهلي بنغازي يُعمق من جراح شباب الجبل

بنغازي 30 نوفمبر 2021 (وال)- عمّق فريق الأهلي بنغازي جرح ضيفه شباب الجبل بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن حساب ذهاب الأسبوع الثاني لفرق المجموعة الأولى من الدوري الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي .

ثلاثية الأهلي جاءت خلال المباراة التي جرت مساء الإثنين؛ حيث أفتتحها مدافعها الأيسر ( جمعة بورقيقة ) بتصويبه يسارية عانقت شباك الحارس ( عبد الرحيم شحات ) عند الدقيقة (28)، وأحتسب حكم اللقاء ( محمد بن رشدان ) ركلة جزاء لفريق شباب الجبل، تقدم لها اللاعب ( محمد العوامي ) مدركًا بها التعادل في الدقيقة (45).

في الشوط الثاني، تمكنت ماكينة الأهلي من مواصلة الدوران التهديفي، حيث ضاعف مهاجمه ( أكرم الزوي ) النتيجة بهدف ثانٍ مع مطلع الدقيقة (66)، مستفيدًا بدوره من تمريره زميله ( عبد الله بلعم)، وعاد صاحب الهدف الثاني ( أكرم الزوي ) ليُمرر كرة بينية لزميله ( حسين طقطق )، الذي لم يتردد في إيداع الهدية داخل شباك ( عبد الرحيم شحات).

بهذا الفوز، تصدر الأهلي فرق المجموعة الأولى برصيد (6) نقاط حققها من فوزين، فيما بقي فريق شباب الجبل من دون نقاط، محتلا به المرتبة الثامنة. (وال) س أ / ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال