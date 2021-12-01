الدوري الليبي الممتاز … النصر يزيد من متاعب التحدي بثنائية

بنينا 1 ديسمبر 2021 (وال) زاد فريق النصر الأول لكرة القدم من متاعب ومعاناة جاره التحدي، عقب تفوقه عليه بثنائية نظيفة، وذلك ضمن منافسات ذهاب الأسبوع الثاني لفرق المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جرت – أمس الثلاثاء – على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي.

فبعد خماسية الأخضر ، تلقى شباك التحدي هدفين من مهاجمي النصر ، في مباراة توسطها الحكم ( أشرف عمر جمعة )، لاسيما أن النصر تمكن من السيطرة على مجريات اللعب، باحثاً عن تعويض تعادله في الجولة الأولى أمام دارنس.

هذا ونجح النصر في تحقيق أول أهدافه عن طريق مهاجمه ( سالم روما )، والذي بدوره وضع الكرة فوق الحارس (أحمد عياد )، ومستفيداً من التمريرة البينية التي لعبها زميله بالفريق من وسط الملعب ( حمزة الزوي )، وذلك في الدقيقة (31)، في حين عزز المدافع الأيمن للنصر (أحمد المقصي) النتيجة بهدف ثانٍ ، وذلك في الدقيقة (36)، مستغلاً في ذلك الخروج الخاطئ للحارس ( أحمد عياد ).

وبهذا الفوز، حصد فريق النصر أول ثلاث نقاط له هذا الموسم ، رافعاًَ رصيده إلى (4) نقاط من فوز وتعادل، في حين بقية التحدي من دون نقاط تذكر .( وال ـ بنينا) س إ / ك و

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