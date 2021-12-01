الأهلي طرابلس مطالب بالتعويض في ملعب بنينا

يستعد فريق الأهلي طرابلس للسفر إلى مدينة بنغازي من أجل التحضير لخوض مباراة الإياب أمام الملعب المالي في دور 32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية، الفريق أصبح مطالبا بقوة من أجل التعويض بعد خسارة مباراة الذهاب التي جرت في العاصمة المالية باماكو أمام فريق الملعب المالي 0 – 1، ويعي مدرب الفريق واللاعبون أهمية هذه المباراة التي من خلالها سيكون الفريق في دور المجموعات لهذه البطولة في موسمها الحالي.

يشار إلى أن فريق الملعب المالي يتواجد هذه الأيام في تونس قبل القدوم إلى ليبيا وخوض المباراة يوم الأحد القادم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار