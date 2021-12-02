الدوري الليبي الممتاز … المحلة يستعيد توازنه بفوزه على السويحلي بثنائية

مصراتة 2 ديسمبر 2021 (وال) استعاد فريق المحلة توازنه وعافيته ، عقب تفوقه على مستضيفه السويحلي بنتيجة هدفين دون رد؛ وذلك ضمن منافسات ذهاب الأسبوع الثاني لفرق المجموعة الثانية من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم ، في المباراة التي جمعهتما على أرضية ملعب مصراتة الدولي.

هذه المقابلة التي جرت – أمس الأربعاء – توسطها الحكم ( أيوب الفرجاني ) حيث دخلها كل فريق بغية تحقيق أول انتصار له بالبطولة الليبية هذا الموسم؛ لاسيما أن النصف الأول لم يشهد فرص خطرة على مرمى الحارسين ( مهند الدوكالي ) و ( علي شنينة ).

هذا وجاءت ثنائية المحلة بواسطة كل من الهداف الأول كان في الدقيقة (41) وذلك عبر لاعبه ( فراس جمعة ) والذي استقبل عرضية مثالية من الرواق الأيسر أرسلها ( أحمد زكي ) واضعا كرته خلف حارس المرمى ( علي شنينة ).

وبعد عدة محاولات من جانب لاعبي السويحلي، استغل المحلة التقدم الهجومي من أجل تعديل النتيجة وعند مطلع الدقيقة (79) أضاف اللاعب المحترف الكاميروني ( كريست) الهدف الثاني باللقاء ، مستفيدا من تمريرة زميله ( فراس جمعة ) البينية.

وبهذا الفوز نجح المحلة في تحقيق أول ثلاثة نقاط له بالمسابقة الليبية جمعهما من فوز وخسارة ، فيما تجمد رصيد السويحلي عند النقطة الواحدة ، جمعها من خسارة وتعادل إيجابي. ( وال ـ مصراتة) س إ / ك و

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