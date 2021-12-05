أبطال ليبيا يتألقون في بطولة العالم لرفع الأثقال لفئة ذوي الإعاقة

تمكن المنتخب الوطني لرياضة رفع الأثقال لفئة ذوي الإعاقة، من تحقيق نتائج إيجابية في بطولة العالم للعبة، التي أقيمت في دولة جورجيا.

وسجّلت البطلة عزالة العقوري في وزن 86 كغم ثلاث محاولات صحيحة، تُأهلها لتحسين أرقامها للعب في أولمبياد فرنسا 2024.

ونجح الأبطال مصعب غرس الله في وزن الـ80 كغم وإبراهيم بوسميحة في وزن 72 كغم وتهاني عبدو في وزن 79 كغم، في التأهل للمنافسات والبطولات العالمية القادمة بعد تحقيقهم أرقاماً مميزة في البطولة.

تجدر الإشارة إلى أن بطولة العالم لرفع الأثقال، تُعدّ إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس عام 2024.

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