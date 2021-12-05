ميلان يعتلي صدارة الدولي.. وتراجع نابولي للمركز الثالث

اعتلى ميلان صدارة الدوري الإيطالي مستغلاً تعثّر منافسه نابولي، ما زاد من إثارة المسابقة بعد تغييرات جدول الترتيب في الجولة 16 من الكالتشيو.

وحسم ميلان تقدّمه على خصمه ساليرنيتانا منذ الشوط الأول في ملعب سان سيرو، حيث تقدّم الإيفواري فرانك كيسي بهدف في الدقيقة الخامسة، وبعد 13 دقيقة سجّل البلجيكي إلكسيس ساليمايكيرس الهدف ثاني للروسينيري.

ورفع ميلان رصيده إلى 38 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن غريمه التقليدي إنتر حامل اللقب الذي أوجع روما في عقر داره بـالأولمبيكو بثلاثية مقابل لا شيء، افتتحها التركي هاكان أوغلوا في الدقيقة 15، ثم أضاف البوسني ديجيكو الهدف الثاني للنياتزوري، قبل أن يختتم الهولندي دينزل دومفريس أهداف المباراة بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 39.

وتراجع نابولي من الصدارة إلى المركز الثالث بعد خسارته على يد خصمه أتالانتا، على ملعب ديجو آرماندو مارادونا، حيث تقدّم الضيوف بهدف مُبكّر في الدقيقة السابعة عن طريق مالينوفسكي، لكن نابولي أدرك التعادل قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول بواسطة زيلينسكي.

وبعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني فاجأ أصحاب الأرض الضيوف بهدف مباغت عن طريق البلجيكي ميرتينز، لكن الرد جاء قاسياً من أبناء غاسبريني، حيث تمكن المدافع مريح ديميرال من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 66، وبعد خمس دقائق سجل ريمو فيرلير هدف التقدم والفوز لأتالانتا رابع الترتيب برصيد 34 خلف نابولي الذي تجمد رصيده ثالثاً بـ36 نقطة.

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