الكاراتيه الليبي يتألق في البطولة الأفريقية بالقاهرة

أخبارليبيا24

حقق المنتخب الليبي للكاراتيه نتائج باهرة خلال مشاركته في بطولة أفريقيا بالقاهرة التي تختتم اليوم الأحد.

وجاء أبرز إنجاز ليبي في البطولة حين حصد اللاعب (نوري وائل السعداوي) ذهبية كومتي وزن فوق 76 ك/ج وهي الأولى في تاريخ اللعبة في ليبيا.

ونجح اللاعب (صهيب الهادي ازريق) في تحقيق برونزية أوسط فئة تحت 52 ك/ج . و(بشير الدويبي) علي برونزية كومتي وزن تحت 63ك/ج و (محمد عقيلة) على برونزية كومتي فئة فوق 70 ك/ج.

وحقق اللاعب (محمد أبوزيد) على برونزية كومتي فئة شباب تحت 76 ك/ج و(إبراهيم السحاتي) على برونزية كومتي شباب تحت68 ك/ج و(أحميدة هزس) علو قلادة فضية كومتي تحت 57 ك/ج.

من جانبه حقق اللاعب (بشيرالدويبي) على فضية في كاتا فردي أوسط وتحصل فريق الكاتا جماعي لفئة الأوسط على القلادة البرونزية.