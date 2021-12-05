السعداوي يحصد القلادة الذهبية في بطولة إفريقيا للكاراتيه

القاهرة 5 ديسمبر 2021(وال) تحصل الاعب الليبي نوري السعدواي المشارك في بطولة إفريقيا للكاراتيه والمقامة بمدينة القاهرة على القلادة الذهبية، فئة الشبابي في منافسات كومتي بوزن فوق 76 ك/ج .

كما حصد أبطال البطولة على نتائج مشرفة وكانت على النحو الثالى :-

– الرياضي بشير الدويبي تحصل على القلادة الفضية بالكاتا الفردي فئة الأوسط.

– تحصل منتخب ليبيا لفئة الأوسط على القلادة البرونزية بالكاتا الجماعي.

– تحصل اللاعب (صهيب الهادي ازريق) على القلادة البرونزية منافسات الكومتي لفئة الأوسط ميزان تحت 52 ك/ج .

-تحصل اللاعب (أحميدة هزس) على القلادة الفضية كومتي تحت 57 ك/ج .

-تحصل اللاعب (بشير الدويبي) على القلادة البرونزية منافسات الكومتي وزن تحت 63ك/ج 6.

-تحصل اللاعب (محمد عقيلة) على القلادة البرونزية منافسات الكومتي فئة فوق 70 ك/ج.

– تحصل اللاعب (محمد أبوزيد) على القلادة البرونزية منافسات الكومتي فئة شباب تحت76 ك/ج.

– تحصل اللاعب (إبراهيم السحاتي) على القلادة البرونزية في منافسات الكومتي شباب تحت68 ك/ج .

هذا وقال رئيس الاتحاد العام الليبي للكاراتيه المهندس جمال الرعيض، نبارك للبطل نوري السعدواي ذهبية فئة الشباب ، ونهنئ الشعب الليبي على هذا الفوزب ، كما نتقدم بالشكر والتقدير لكافة المشاركين في بطولة من مدربين وحكام وأيضا نشكر المكتب الإعلامي المرافق للبعثة المشاركة ببطولة على هذه التغطية . (وال ـ القاهرة ) ر ع / ك و

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