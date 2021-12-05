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بايرن ميونيخ يهزم بروسيا دورتموند في كلاسيكو ألمانيا

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عزّز بايرن ميونيخ مركزه في صدارة الدوري الألماني بفارق 4 نقاط، بعد فوزه على وصيفه وغريمه الأزلي بروسيا دورتموند في عقر داره، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل اثنين ضمن منافسات الجولة 14.

وافتتح اللاعب براندت النتيجة لصالح بروسيا بعد مرور 5 دقائق من بداية المباراة، ثم جاء رد البايرن سريعاً من بعد مرور أربع دقائق فقط عن طريق نجم الفريق ليفاندوفسكي، الذي سدّد كرة أرضية داخل شباك كوبيل.

وعاد النادي البفاري في آخر دقيقة من الشوط الأول، ليُسجّل هدف التقدم عبر لاعب الجناح كومان، ليرد بروسيا بهدف التعادل عند انطلاقة الشوط الثاني عن طريق هالاند، وفي الدقيقة 77 اختتم ليفاندوفسكي أهداف اللقاء من علامة الجزاء.

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قناة 218 الليبية

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