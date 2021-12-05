وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب

طرابلس 5 ديسمبر 2021 (وال) استقبل السيد عبدالشفيع الجويفي وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية السيد فوزي النويري النائب الأول لرئيس مجلس النواب بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب حيث بحث اللقاء سبل دعم قطاع الرياضة في كافة المجالات.

واستعرض السيد الوزير خطة عمل الوزارة في دعم قطاع الرياضة للنهوض بالبنية التحتية والتدريب والتأهيل بالإضافة لمناقشة الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير عمل قطاع الرياضة بشكل عام.

من جانبه أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب أهمية دعم جهود وزارة الرياضة لخدمة قطاع الرياضة بليبيا بشكل أوسع و منحهم أولوية مشدداً على أهمية دور الوزارة في النهوض بقطاع الرياضة. (وال ـ طرابلس) ف م / ك و

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