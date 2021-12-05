الأهلي بنغازي يواجه الصداقة والأخضر ضيفا على الهلال

تفتتح الإثنين مباريات الأسبوع الثالث من الدوري الممتاز بمواجهتين في المجموعة الأولى حيث يستضيف الصداقة الاهلي بنغازي وينزل الأخضر ضيفا على الهلال في المباراة الثانية .

الأهلي بنغازي والذي حقق الفوز في الجولتين الماضيتين لن تكون مهمته سهلة أمام مستضيفه الصداقة الباحث عن استعادة نغمة الانتصارات بعد الخسارة من الهلال الأسبوع الماضي، وفي المباراة الثانية يتحول الأخضر لمواجهة الهلال بمعنويات عالية إثر تحقيقه الفوز في الجولتين الأولى والثانية بالمقابل حقق الهلال فوزه الأول الأسبوع الماضي على الصداقة بعد افتتاحه الموسم بالتعادل مع التعاون

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