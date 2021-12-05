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وزير الرياضة يبحث مشاكل أندية القرضابية بسبها والصقور بطبرق

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 05 ديسمبر 2021 (وال)- استقبل وزير الرياضة بالحكومة السيد عبد الشفيع الجويفى اليوم الأحد، رئيس نادي القرضابية بسبها أحمد العروسى، ورئيس نادي الصقور طبرق سعد إدريس.

وتناول اللقاء ما تُعانيه هذه الأندية من صعوبات وعراقيل وآلية وضع الحلول لها.

السيد الوزير أكد خلال اللقاء، على دعم الوزارة لجميع الأندية الرياضية في جميع مناطق ليبيا، حتى تقوم بدورها على أكمل وجه، موجهًا بدراسة جميع الطلبات التي قدمها رؤساء الأندية، وذلك وفق الإمكانات المتاحة لدى الوزارة والأولويات التي تحتاجها هذه الأندية. (وال) ف م/ ر ت

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وكالة الانباء الليبية وال

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