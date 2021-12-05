بنغازي| الاتحاد الفرعي لكرة القدم يُكلف لجنة لمعاينة الملاعب استعدادًا للمباريات والمسابقات

بنغازي 05 ديسمبر 2021 (وال)- أصدر رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم ببنغازي السيد عبد المنعم العمروني، كتابًا بتشكيل لجنة لمعاينة الملاعب التي من المزمع إقامة مباريات مسابقات الاتحاد الفرعي لكرة القدم ببنغازي ومن ثم إعداد تقرير مفصل عليها.

هذا وتضمن الكتاب – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – بتكليف كلا من السادة: منعم محمد السعيطي، وعادل سليمان الخفيفي، وفوزي حسن الدالي، للعمل على معاينة الملاعب التي ستقام عليها مباريات الاتحاد الفرعي، بالإضافة لإعداد تقارير مفصل عن الملاعب. (وال) م ب/ ر ت

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