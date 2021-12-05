الاتحاد يخسر بثنائية أمام انيمبا في الكونفيدرالية 

أخبار ليبيا 24 – رياضة

خسر فريق الاتحاد اليوم الأحد أمام مضيفه انيمبا النيجيري بهدفين مقابل لاشئ، على أرضية ملعب انيمبا سبورت ستاديوم في إياب دور 32 مكرر من الكونفدرالية الإفريقية .

تقدم الفريق النيجيري بهدف صادق ابوبكر في الدقيقة 21، وأكمل فيكتور امبوما الثنائية في الدقيقة 34 .

وخاض فريق الاتحاد، المباراة بتشكيلة ضمت محمد الفرجاني في حارسة المرمي بجانب عزيز الصويعي وناجي درا وطلال فرحات والمعتصم الصبو في خط الدفاع. وربيع شادي وعمر الخوجة وعمر بالحاج وأحمد الهرام في الوسط وفي خط الهجوم يوسف كاره ومعاذ عيسى.

وتأجلت مباراة الذهاب بسبب عدم تلقي بعثة انيمبا إذن بالدخول لدولة تونس لعدم تلقي الرياضيين اللقاح الثاني لفيروس كورونا حسب البروتوكول الصحي المعمول به في العالم .

وقد أجرى فريق الاتحاد تدريبات بمالي استعدادًا للمباراة. كما عقد أيضًا الاجتماع الفني للمباراة أمس السبت بحضور طاقم تحكيم المباراة ومندوبي الفريقين.

فريق «الاتحاد» الذي وصل مالي في رحلة استغرقت أربع ساعات وتأخر في الوصول إلى مكان الإقامة، الذي استغرق خمس ساعات .

وينتظر أن يعلن الاتحاد الإفريقي موعد لمباراة الذهاب الذي سيحتضنه ملعب شهداء بنينا ببنغازي بعد أسبوع .