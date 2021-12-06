” بركلات الترجيح ” الأهلي طرابلس يتأهل إلى دور المجموعات من الكونفدرالية الأفريقية

بنينا 6 ديسمبر 2021 (وال) تمكن فريق الأهلي من الظفر بورقة التأهل إلى دور المجموعات من مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عقب تغلبه على نظيره فريق الملعب المالي بركلات الترجيح (4/2)، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بتفوقه ممثل ليبيا بنتيجة هدف دون رد، وذلك في إطار إياب الدور الـ 32 مكرر من المسابقة ذاتها.

تعويض خسارة الذهاب المواجهة الليبية المالية، التي جرت – أمس الأحد – على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي توسطها الحكم النيجيري ( جوزيف أودي )، دخلها فريق الأهلي باحثاً عن تعويض خسارة لقاء الذهاب والتي فقدها على أرضية ملعب ( ماديبو كيتا ) بهدف وحيد جاء بواسطة اللاعب ( ديسي سيسوكو ).

ومنذ بداية الشوط الأول ممثل ليبيا دخل في صلب الموضوع مبكراً ، بانطلاقة سريعة كانت عن طريق الظهير الأيمن ( علي معتوق )، لكن تلك الانطلاقة تثمر عن أول ركنيات اللقاء.

هذا وشهدت الدقيقة (15) أولى هجمات الملعب المالي الذي لاحت له فرصة حقيقية كاد أن تضع الأهلي في ورطة، حيث لم يتمكن لاعبه ( سيكوي كونيتا ) حالة الإنفراد التام بالحارس، مصوباً كرة قوية مرت بجانب القائم الأيمن للحارس ( محمد نشنوش ). ” أشتيوي ” وهدف اللقاء الدقيقة (26)، وقبل أن تصل الكرة إلى المهاجم ( صالح الطاهر )، أبعد الحارس (محمد نايري ) عرضية اللاعب (طلحة رزق ) التي أرسلت من الرواق الإيسر، وعاد الحارس ذاته في الدقيقة (43) ليبعد تصويبة (محمد أشتوي ) إلى ركنية، ومعها تنتهي مجريات الحصة الأول بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني، بنفس طريق وبداية الحصة الأهلي دخل الأهلي مهاجماً، وارتطمت تصويبة لاعب الأهلي (محمود عكاشة ) بزميله المدافع ( منصور رزق ) والتي كادت أن تأتي بأولى الأهداف، وذلك عند الدقيقة (52).

هذا وقدم المهاجم البديل ( معتز بوشينة ) فاصل مهاري متلاعباً بدفاعات الخصوم ومسدداً كرة بيسراه ارتطمت بالقائم الأيمن وغادرت الملعب، وذلك مع مطلع الدقيقة (54)، الضغط الأهلاوي الكثيف أسفر عن هدف المباراة الوحيدة، وذلك في الدقيقة (56)، حيث نجح اللاعب (محمد أشتيوي ) من إيداع كرته شباك الحارس (محمد نايري )، ذاهباً بالأهلي إلى ركلات الجزاء الترجيح.

سيناريو ركلات الترجيح الفريق الضيف لعب أربع ركلات ترجيح، نجح في تسجيل اثنين منها، وذلك عن طريق ( إسماعيل سيمبارا ، وعلي سيسوكو )، فيما أخفق كل من بوراما بوري ، مامادو كوليبالي )، بينما فريق الأهلي ممثل ليبيا في الكونفدرالية استطاع تسجيل أربع ركلات ترجيح وكانت بواسطة كل من ( صالح الطاهر،محمود عكاشة، محمد نشنوش، على بوعرقوب ). (وال ـ بنينا) س إ / ك و

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