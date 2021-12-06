اختتام بطولة إفريقيا للكاراتيه بمدينة القاهرة

القاهرة 6 ديسمبر 2021 (وال) اختتمت بمدينة القاهرة بطولة إفريقيا للكاراتيه والمقامة على مدى ثلاثة أيام متواصلة.

حيث تحصل من خلالها المنتخب الليبي العام للكاراتيه على برونزية كومتي جماعي وبهذه القلادة يصبح مجموعة القلائد المتحصل عليها منتخب عشر قلائد :- 1 قلادة ذهبية 2 قلائد فضية 7 قلائد برونزية.

هذا وقال رئيس الاتحاد الليبي العام للكاراتيه المهندس جمال الرعيض بأن منتخب الليبي للكاراتيه أهدي كأس الترتيب الثالث فريق الكومتي الجماعي لليبيا، وكلنا فخر بهذا الإنجاز الأفريقي التاريخي بالقاهرة. (وال ـ القاهرة) ر ع / ك و

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