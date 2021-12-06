” بثنائية ” الاتحاد يفقد لقاءه أمام أنييمبا بالكونفدرالية

نيجيريا 6 ديسمبر 2021 (وال) فقد فريق الاتحاد الأول لكرة القدم لقاء ذهاب الدور الـ 32 مكرر من مسابقة الكونفدرالية الأفريقية، أمام مستضيفه فريق أنييمبا النيجيري ، في المباراة التي جمعت الفريقين – أمس الأحد – على أرضية ملعب أنييمبا سبورت ستاديوم الواقع في أبا النيجيرية.

هذه المقابلة التي توسطها الحكم المالي ( محمدو كيتا ) كان الاتحاد الأفريقي ” كاف ” قد أجل مباراة الذهاب فيها، والتي كان المقرر لها أن تقام في تونس، بسبب عدم وصل الفريق النيجيري ، بالإضافة إلى لعدم إتمامه الشروط الصحية.

ثنائية فريق أنييمبا التي لم تحسم التأهل بعد ، جاءت في الشوط الأول ، حيث تناوبها عليها كل من ( صادق أبوبكر )، وذلك في الدقيقة (22)، فيما تمكن ( فيكتور أمبوبا ) من التوقيع على الهدف الثاني، وذلك في الدقيقة (34).

وتجدر الإشارة إلى أن لقاء الإياب سيقام يوم الاثنين المقبل الموافق 13ديسمبر، في المباراة التي ستجمع الفريقين على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي، لاسيما أن فريق الاتحاد ستنتظره مهمة صعبة وشاقة من أجل تفادي أنييمبا النيجيري المتسلح بهدفي الذهاب. (وال ـ نيجيريا) س إ / ك و

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