بثنائية نظيفة.. اليوفي يصعد للمركز الخامس على حساب جنوى

تمكّن فريق اليوفي من تحقيق فوز مهم على ضيفه جنوى، بثنائية نظيفة، ضمن مباريات الجولة الـ16 من منافسات الدوري الإيطالي.

وجاء هدف التقدم لأصحاب الأرض مبكراً، عن طريق الكولمبي خوان كودرادو من ضربة حرة فاجأت حارس مرمى جنوى في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول.

وضاعف الأرجنتيني المتألق باولو ديبالا هدف تأكيد الفوز للسيدة العجوز، بعد تمريرة “برناندسكي” التي استغلها “ديبالا” وسدد كرة محكمة في مرمى الضيوف بحلول الدقيقة 82.

وبهذا الفوز؛ رفع يوفنتوس رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس في جدول الترتيب العام، بينما تجمد رصيد أبناء مدرب جنوى “شيفشنكو” عند النقطة العاشرة في المركز 18.

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