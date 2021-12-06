رسمياً.. الأهلي طرابلس يتأهل لدور مجموعات كبار القارة الأفريقية

تمكّن فريق الاهلي طرابلس من الفوز على فريق الملعب المالي بركلات الترجيح، وتأهل رسمياً إلى دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، على حساب الفريق المالي، رغم غياب العديد من الصفقات الجديدة التي عقدها الأهلي هذا الموسم، عن قائمة الفريق الأفريقية.

وشهد الشوط الأول من المباراة، التي احتضنها ملعب شهداء بنينا، سيطرة نسبية لممثل ليبيا عن طريق بعض الهجمات التي كانت خطيرة على مرمى الضيوف.

وجاء هدف افتتاح النتيجة في الشوط الثاني من عمر اللقاء، عن طريق اللاعب محمد اشتيوي، بمجهود فردي مميز في الدقيقة 57.

وأعلن الحكم نهاية الوقت الأصلي من المباراة بفوز الأهلي طرابلس بهدف دون ردٍّ، وهي النتيجة ذاتها التي فاز بها الملعب المالي ذهاباً، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.

وابتسمت الضربات الترجيحية لأهلي العاصمة، حيث نجح صالح طاهر ومحمود عكاشة والحارس محمد نشنوش وعلي بوعرقوب في تسجيل ركلات الترجيح لممثل الكرة الليبية، بينما أضاع الملعب المالي ركلتين، ليعلن حكم اللقاء فوز رفاق نشنوش في المباراة والتأهل إلى المجموعات الكونفدرالية.

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