الدوري الليبي الممتاز .. يواصل المشوار في حصد النقاط

البيضاء 7 ديسمبر 2021 (وال) يواصل فريق الأهلي بنغازي سلسلة انتصاراته في حصد النقاط، عقب فوزه الثالث توالياً على فريق الصداقة، وذلك ضمن منافسات ذهاب الجولة الثالثة لفرق المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقين – أمس الاثنين – على أرضية ملعب شيخ الشهداء في المدينة البيضاء.

ودخل الأهلي مشوار في هذه المباراة التي قادها الحكم ( السنوسي الحبيب ) بطموح حصد النقاط الثلاثة، ومواصلة المسير لتحقيق النتائج الإيجابية و التربع على ريادة المجموعة الأولى، فيما دخل الصداقة المقابلة من أجل تعويض الخسارة التي تلقاها الأسبوع الماضي من الهلال، حيث أن الشوط الأول للمباراة إنتهاء بالتعادل السلبي بين الفريقين مصحوباً بعدة محاولات.

في الشوط الثاني تحسن الأداء للأهلي نوعاً ما، وظل يبحث عن هدف الافتتاح، فضلاً على أن أول أهداف الأهلي كانت برأسية محكمة نفذها لاعبه المحترف النيجيري ( أفيونغ )، والذي بدوره نجح في استثمار الركنية التي أطلقها ( جمعة بورقيقة ) بإقتدار، وذلك عند الدقيقة (78).

هذا وأضاف الأهلي هدفه الثاني بواسطة لاعبه المحترف التونسي ( هيثم الجويني )،مستفيداً من عرضية زميله المهاجم ( أكرم الزوي )، الذي وضعه مواجهاً لمرمى ( جمال سلطان )، وجاء ذلك عند مطلع الدقيقة (89).

وبهذا الفوز، يعتلي الأهلي صدارة المجموعة الأولى مؤقتاً برصيد (9) نقاط، جمعها من ثلاث انتصارات ، فيما تجمد رصيد الصداقة عند النقطة (3)، جمعها من فوز و خسارتين.(وال ـ البيضاء) س إ / ك و

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