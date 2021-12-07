الدوري الليبي الممتاز .. التعادل الإيجابي يسيطر على لقاء الهلال والأخضر

بنينا 7 ديسمبر 2021 (وال) سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثلهما على لقاء الهلال وضيفه الأخضر، وذلك ضمن منافسات ذهاب الجولة الثالثة لفرق المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقين – اليوم الاثنين – على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي.

هذه المباراة التي قادها الدولي ( محمد الزروق )، جاءت سريعة نوعاً ما كما كان متوقعاً ، إذ كان الاستحواذ في الأغلبية لفريق الهلال ، والذي بدوره هدد مرمى الحارس ( رضوان توفيق ) مبكراً، وذلك برأسية خلفية من المدافع ( أحمد شلابي ) ارتطمت بالعارضة، بعد أن أستقبل الكرة الحرة المباشرة التي نفذها زميلة ( أنس قصيبات ).

عاد الهلال للضغط مجدداً، حيث أبعد في الدقيقة (5) المدافع المحترف للأخضر ( محمد تراوي ) عرضية اللاعب ( طارق السعيطي ) والتي لعبت من الرواق الإيسر، هذا وظهر الأخضر في أول تهديد حقيقي مع مطلع الدقيقة (28)، وذلك عندما علت تصويبة الحيوي ( المهدي الكوت ) خشبات الحارس ( كبلان أمحمد ) عالياً.

وحملت الدقيقة (30) الجديد للهلال، وفيها تمكن مهاجمة المحترف العاجي ( أسماعيل باكايوكو ) من تسجيل هدف السبق، وشهدت الدقيقة (44) رأسية من مهاجم الأخضر (علي أمادو ) مرت فوق العارضة الأفقية للحارس (كبلان أمحمد )،وعاد المهاجم ذاته ( علي أمادو ) بتصويبة ارتطمت بالمدافع ( أحمد شلابي ).

في الشوط الثاني دخل الأخضر مهاجماً ، باحثاً عن تعديل الكفة ، والعودة للمباراة مجدداً ، وعند مطلع الدقيقة (46) نجح محترف الأخضر الأنغولي ( آري بابل ) من تعديل النتيجة ، عندما صوب كرة قوية وضعها في الزاوية السفلية و اليسرى للحارس ( كبلان أمحمد ).

الضغط الهلالي الكثيف على مرمى الأخضر، كاد أن يسفر عن ثاني الأهداف ، لاسيما أن حارس الأخضر (رضوان توفيق ) أبعد الكرة الحرة المباشرة التي نفذها ( أنس قصيبات )، عند الدقيقة (56)، وعاد الحارس ذاته في الدقيقة (71) مجدداً ليبعد الكرة الحرة المباشرة التي نفذها ( مجدي أرطيبة ) إلى ركنية، وذلك عند الدقيقة (71).

وبهذا التعادل حصد كل فريق نقطة إلى رصيده ، حيث أصبح رصيد الأخضر (7) نقاط محتلاً بها المرتبة الثانية، جمعها من ثلاثة مباريات، فيما أصبح رصيد الهلال (5) نقاط محتلاً بهما الترتيب الثالث على لائحة سلم ترتيب المجموعة الأولى.

طاقم التحكيم هذا وتكون طاقم تحكيم هذه المقابلة من الدولي ( محمد الزروق ) حكم ساحة، بمساعدة كل من مساعدة أول ( عبد العزيز الأزيرق )، ومساعد ثان ( فيصل بن علي )، و الدولي ( يحيى الوحيشي )حكماً رابعاً، فيما أسندت مهمة مراقب المباراة للحكم الأسبق ( آدم شحات ).

إنذارات الفريقين يذكر أن حكم اللقاء الدولي ( محمد الزروق ) قد أشهر الكرت الأصفر في ستة مناسبات، تقاسمها الفريقان، حيث كانت إنذارات للهلال من نصيب كل من ( إسماعيل الحاسي ) في الدقيقة (16)،والمحترف التونسي ( لمجد بن علي ) في الدقيقة (33) والمدافع ( محمد أشكربة ) عند الدقيقة (82)، فيما كانت إنذارات الأخضر لكل من ( المهدي الكوت ) في الدقيقة (24) والمدافع ( مصطفي حمزة ) عند الدقيقة (69) ومساعد المدرب ( عبد الله الشيخي ) في الدقيقة (84). (وال ـ بنينا) س إ / ك و

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