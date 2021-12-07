التعادل الإيجابي يحسم قمة الجولة الثالثة بين الهلال والأخضر

انتهى لقاء الهلال وضيفه الأخضر بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة لحساب المجموعة الأولى من الدوري الممتاز.

وتمكّن فريق الهلال صاحب الأرض من افتتاح النتيجة في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول، عن طريق لاعبه صامويل بكايوكو، ثم مع انطلاق الشوط الثاني؛ نجح الأخضر في تعديل النتيجة عن طريق آري بابل بحلول الدقيقة 47.

ورفع الهلال رصيده إلى خمس نقاط بعد هذا التعادل، محتلاً المركز الثالث في المجموعة، وأصبح رصيد فريق الأخضر سبع نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن المتصدر الأهلي بنغازي.

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