الأهلي بنغازي يستمر في الصدارة بالعلامة الكاملة

تمكن فريق الأهلي بنغازي من تحقيق فوز مهم خارج الديار أمام الصداقة، بنتيجة هدفين دون رد ضمن مباريات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز على أرضية ملعب شيخ الشهداء.

استمر التعادل السلبي في المباراة حتى الدقيقة 78 التي شهدت تسجيل الأهلي بنغازي لأول أهداف اللقاء عن طريق المحترف النيجيري أفيونغ، ثم ضاعف المحترف التونسي هيثم الجويني الهدف الثاني لصالح الضيوف في الدقيقة 89.

وبهذا الفوز رفع الأهلي بنغازي رصيده إلى النقطة التاسعة وبالعلامة الكاملة في ثلاث مباريات، بينما تجمد رصيد الصداقة عند النقطة الثالثة في جدول الترتيب العام.

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