لقب أفضل لاعبة تنس يذهب إلى “آشلي بارتي”

ذهبت جائزة أفضل لاعبة تنس في العالم لعام 2021 إلى اللاعبة آشلي بارتي بعد أن أعلن اتحاد لاعبات التنس المحترفات اليوم الثلاثاء فوزها وهي المصنفة الأولى عالمياً وتفوز بهذه الجائزة للمرة الثانية.

تجدر الإشارة إلى أن “بارتي”، التي توجت بهذا اللقب في 2019، توجت أيضاً بخمسة ألقاب أخرى تابعة للاتحاد هذا العام بينها ثاني ألقابها الكبرى في مسيرتها بفوزها في ويمبلدون عندما تغلبت على التشيكية كارولينا بليسكوفا في النهائي، كما دافعت أيضاً عن لقبها في ميامي وفازت في شتوتغارت وسينسناتي لتضمن إنهاء العام في صدارة التصنيف العالمي للعام الثالث على التوالي.

كما فازت اللاعبة البريطانية “إيما رادوكانو” بطلة أمريكا المفتوحة بجائزة الوافدة الجديدة لهذا العام وشاركت رادوكانو في بطولة أمريكا المفتوحة كمتأهلة من التصفيات وكان تصنيفها حينها 150 عالمياً قبل أن تحرز اللقب وتصبح أول بريطانية تحصد لقب بطولة كبرى منذ 44 عاما.

من جانب آخر تحصلت اللاعبة التشيكية باربورا كريتشيكوفا على جائزة الاتحاد لأكثر لاعبة تطوراً في العام وذلك بعد فوزها بلقب الفردي في فرنسا المفتوحة، كما فازت مع شريكتها كاترينا سينياكوفا بأفضل ثنائي في العام وهي الجائزة التي توج بها الثنائي ذاته في 2018 م ، فيما حصلت اللاعبة الإسبانية كارلا سواريز نافارو على جائزة اللاعبة صاحبة أفضل عودة في العام.

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