بهدف نيران صديقة … التحدي يتفوق على خليج سرت

بنينا 8 ديسمبر 2021 (وال) تمكن فريق التحدي الأول لكرة القدم من تحقيق أول فوز له في البطولة الليبية هذا الموسم، عقب تفوقه على ضيفه خليج سرت بنتيجة هدف دون رد، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي قادتها صافرة الحكم ( حمزة معتوق ).

يقظة الحارس هذه المباراة التي جرت – أمس الثلاثاء – على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي ، بدأها الفريق الضيف خليج سرت بالتهديد، وذلك بتصويبة في الدقيقة (8) أطلقها اللاعب ( محمد عياد )، لكن صحوة الحارس ( حسن المجبري ) حالت دون دخول الكرة شباكه ليتمكن من إبعادها إلى ركنية.

وعند مطلع الدقيقة (24) تحصل التحدي على كرة حرة مباشرة، تقدم لها الكاميروني ( جونيور أوونو ) لكنها علت خشبات الحارس ( محمد عجمي )، أضاع المهاجم ( أحمد مكاري ) فرصة سانحة للتسجيل ، عندما وجد نفسه أمام مرمى خليج سرت مصوباً، ومضيعاً كرة التقدم على صعيد النتيجة.

وشهدت الدقيقة (37) تألقاً للحارس ( محمد عجمي )، وفيها نجح في إبعاد الكرة الحرة المباشرة التي نفذها بالرجل اليسرى لاعب التحدي ( أحمد العبار ) إلى ضربة زاوية، هذا ولم يستغل مهاجم خليج سرت ( إسلام الغناي ) الخروج غير الموفق للحارس ( حسن المجبري ) مصوباً كرة قوية أبعادها المدافع الكاميروني ( جونيور أوونو ).

وقبل صافرة نهاية الشوط الأول بقليل، كاد لاعب التحدي (أيهم الغويل) من تسجيل أول الأهداف، حيث أن تلك التصويبة مرت بمحاذاة القائم الإيسر للحارس ( محمد عجمي )، ومعها تنتهي مجريات الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

في الشوط الثاني وعند مطلع الدقيقة (60) أبعد المدافع ( أصميدة محمد ) تسديد مهاجم التحدي الأكثر حركة باللقاء ( أحمد مكاري ) إلى ركنية ، وشهد الدقيقة ( 65) خروج البطاقة الحمراء للاعب التحدي ( يوسف ساطي )، إثر عرقلته للمهاجم ( إسلام الغناي ) في مناسبتين، وعند الدقيقة (81) أحرز التحدي هدف المباراة الوحيد،وذلك بعرضية من الرواق الأيسر أرسلها ( عصام الفرجاني )، لم يتمكن المدافع ( علي الجعفري ) أبعادها، لتستقر بذلك الكرة في الزاوية العليا و اليسرى للحارس ( محمد عجمي ).

طاقم التحكيم هذا وقاد هذه المباراة بين فريقي التحدي وخليج سرت طاقم تحكيم متكون من حكم ساحة ( حمزة معتوق ) و بمساعد كل من ، مساعد أول ( ناجي عبد السلام أمطير )، ومساعد ثان ( فرج إبراهيم لسعد )، و ( موسى العريبي ) حكماً رابعاً، و الدولي ( عبد العزيز الشريف ) مراقباً للقاء، هذا وأشهر حكم اللقاء ( حمزة معتوق ) الكرت الأصفر في أربع مناسبات جميعها للاعبي خليج سرت وكانت من نصيب ( محمد عياد أبوراس )، ( إبراهيم هيبلو )، ( إسلام الغناي )، ( محمد بلقايد ). وبهذا الفوز حقق فريق التحدي أول فوز له في المسابقة الليبية هذا الموسم ، رافعاَ رصيده إلى (3) نقاط ، جمعها من فوز و خسارتين، ومحتلاً بها المرتبة السابعة ، فيما تجمد رصيد خليج سرت صاحب الترتيب التاسع عند النقطة الواحدة، حققها من تعادل و خسارتين. (وال ـ بنينا) س إ / ك و

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