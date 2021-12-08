دارنس يُطيح بشباب الجبل.. وينتزع 3 نقاط مهمة خارج الديار

تمكّن فريق دارنس من تحقيق فوز مثير على حساب نظيره شباب الجبل، بنتيجة هدفين دون ردٍّ، لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز.

وأقيمت المباراة على أرضية ملعب شيخ الشهداء في البيضاء، وافتتح لاعب دارنس خليل بوحلالة نتيجة اللقاء في الدقيقة 15، ثم ضاعف الضيوف النتيجة بهدف ثانٍ بحلول الدقيقة 77، عن طريق المحترف “جونيور”.

تجدر الإشارة إلى أن فريق دارنس رفع رصيده، بعد هذا الفوز، إلى خمس نقاط، فيما تجمد رصيد شباب الجبل دون نقاط، في آخر الترتيب العام للمجموعة الأولى من الدوري.

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