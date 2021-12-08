اخبار الرياضة

دارنس يُطيح بشباب الجبل.. وينتزع 3 نقاط مهمة خارج الديار

تم النشر منذُ 8 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكّن فريق دارنس من تحقيق فوز مثير على حساب نظيره شباب الجبل، بنتيجة هدفين دون ردٍّ، لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز.

وأقيمت المباراة على أرضية ملعب شيخ الشهداء في البيضاء، وافتتح لاعب دارنس خليل بوحلالة نتيجة اللقاء في الدقيقة 15، ثم ضاعف الضيوف النتيجة بهدف ثانٍ بحلول الدقيقة 77، عن طريق المحترف “جونيور”.

تجدر الإشارة إلى أن فريق دارنس رفع رصيده، بعد هذا الفوز، إلى خمس نقاط، فيما تجمد رصيد شباب الجبل دون نقاط، في آخر الترتيب العام للمجموعة الأولى من الدوري.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك