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النصر يعود إلى بنغازي بثلاث نقاط ثمينة من مستضيفه التعاون

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فاز فريق النصر على نظيره التعاون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب اجدابيا ضمن منافسات المجموعة الأولى من الدوري الليبي.

افتتح أصحاب الأرض النتيجة عن طريق اللاعب خطاب النجار، ثم عدل يحيى الزليتني النتيجة لصالح النصر.

وعاد فريق التعاون للتقدم من جديد عن طريق لاعبه الشامخ القذافي، قبل أن يحرز الضيوف هدف التعادل عن طريق المهاجم سالم روما، ليحسم النصر النتيجة لصالحه في الشوط الثاني بأقدام محترفه البرازيلي فرانسيسكو.

وبهذا، رفع فريق النصر رصيده إلى 7 نقاط، بينما تجمد رصيد التعاون عند نقطة وحيدة.

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قناة 218 الليبية

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