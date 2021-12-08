“تشافي” في مهمة معقدة للعبور بـ”برشلونة” إلى قادم الأدوار

يسعى برشلونة لتحقيق معجزة عندما يحلّ ضيفاً على بايرن ميونخ، الليلة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويدخل “تشافي”، مدرب النادي الكتالوني، تحدياً صعباً، أمام جماهير البارسا؛ من أجل الحفاظ على هيبة الفريق في دوري الأبطال، خاصة أنه في حالة الخسارة أمام بايرن ميونخ، سيودّع المسابقة من دور المجموعات للمرة الأولي منذ 20 عاماً.

ويحتاج برشلونة إلى تحقيق الفوز على البايرن متصدر المجموعة، حيث إن بنفيكا صاحب المركز الثالث بفارق نقطتين عن برشلونة؛ هو المرشح الأبرز لتخطي دينامو كييف في مباراته الأخيرة بالمجموعة الخامسة.

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