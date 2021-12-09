الطيران يفقد لقاء نجوم السلماني الودي

بنينا 9 ديسمبر 2021 (وال) فقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطيران مباراته الودية التي خاضها أمام نظيره فريق نجوم السلماني – أمس الأربعاء – على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي؛وذلك بنتيجة هدف دون رد.

وتعد هذه المقابلة بين الفريقين تحضيرية واستعدادية؛ تأهبا لانطلاق منافسات دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم حيث وقف مدربا الفريقين على إمكانية وجاهزية اللاعبين فى خوض غمار منافسات دوري الدرجة الأولى.

هذا وجاء هدف اللقاء الوحيد عند الدقيقة ( 85 )’ وذلك عن طريق قائده عوض العبار ‘ مستفيدا من عرضية زميله بالفريق الذي أرسلها من الجناح الأيمن خليل الشركسي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء توسط الحكم نصيب الهواري ‘ بمساعدة مساعد أول عصام الترهوني’ ومساعد ثاني عبدالله الشكري.(وال ـ بنينا) س إ / ك و

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