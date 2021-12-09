تشيلسي يسقط في فخ التعادل أمام زينيت سان بطرسبورغ

اختتم تشيلسي مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بالتعادل بثلاثة أهداف لمثلهما أمام مضيفه زينيت سان بطرسبورغ، مساء أمس الأربعاء.

وسجل أهداف تشيلسي تيمو فيرنر عند الدقيقتيْن 2 و85 والبلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة 62، فيما سجل لزينيت كل من كلودينيو في الدقيقة 38، والإيراني سردار آزمون في الدقيقة 41، بينما سجل ماغوميد أوزدوييف هدف التعادل القاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع قبل انتهاء المباراة.

وبهذا، يكون تشيلسي قد فرّط بصدارة المجموعة الثامنة وأصبح رصيده 13 نقطة خلف اليوفي بنقطتين، فيما وصل زينيت إلى النقطة الخامسة وتأهل إلى الدوري الأوروبي.

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