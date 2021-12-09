المان يونايتد ينهي دور المجموعات بتعادل أمام يونغ بويز

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مباراة مانشستر يونايتد الإنكليزي وضيفه يونغ بويز السويسري، في المباراة التي دارت بين الفريقين على ملعب أولد ترافورد، ضمن سادس جولات دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء لحساب المجموعة السادسة.

افتتح الشياطين الحمر باب التهديف عن طريق مهاجمهم الشاب مايسون غرينوود بكرة مقصية في الدقيقة 9، لكنّ الفريق السويسري أدرك التعادل قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق عبر فابيان ريدر.

وبهده النتيجة، أصبح رصيد اليونايتد 11 نقطة في صدارة المجموعة، فيما ودع يونغ بويز المسابقة في المركز الرابع برصيد 5 نقاط

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