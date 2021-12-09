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بنفيكا يظفر بورقة العبور للدور القادم بدوري أبطال أوروبا

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن بنفيكا البرتغالي من اقتناص بطاقة العبور الثانية عن المجموعة الخامسة، إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعد أن هزم ضيفه دينامو كييف الأوكراني بثنائية نظيفة في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

وحقق بنفيكا المطلوب في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب النور بمدينة لشبونة، بفضل هدفي رومان ياريمتشيوك عند الدقيقة الـ16 والبرازيلي جيلبرتو عند الدقيقة الـ22

بهذا الانتصار، رفع بنفيكا رصيده إلى النقطة الثامنة في المركز الثاني خلف بايرن ميونيخ، بينما ودع دينامو كييف البطولة برصيد نقطة واحدة في آخر الترتيب.

 

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قناة 218 الليبية

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