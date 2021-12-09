بنفيكا يظفر بورقة العبور للدور القادم بدوري أبطال أوروبا

تمكن بنفيكا البرتغالي من اقتناص بطاقة العبور الثانية عن المجموعة الخامسة، إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعد أن هزم ضيفه دينامو كييف الأوكراني بثنائية نظيفة في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

وحقق بنفيكا المطلوب في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب النور بمدينة لشبونة، بفضل هدفي رومان ياريمتشيوك عند الدقيقة الـ16 والبرازيلي جيلبرتو عند الدقيقة الـ22

بهذا الانتصار، رفع بنفيكا رصيده إلى النقطة الثامنة في المركز الثاني خلف بايرن ميونيخ، بينما ودع دينامو كييف البطولة برصيد نقطة واحدة في آخر الترتيب.

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