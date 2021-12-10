نابولي يحقق انتصاراً ثميناً على حساب ليستر سيتي

حقق نابولي الإيطالي فوزاً ثميناً على ضيفه ليستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، أمس الخميس، في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لمسابقة الدوري الأوروبي.

وتقدم نابولي في المباراة بهدفين عن طريق آدم وناس في الدقيقة الرابعة وإليف إلماس، في الدقيقة 24.

وأدرك ليستر التعادل في الشوط الأول بهدفين لجوني إيفانز في الدقيقة 27 وكيرنان ديوسبري في الدقيقة 33، وأحرز إليف إلماس هدف الفوز للفريق الإيطالي في الدقيقة 53.

وبهذا الفوز؛ ضمن نابولي خوض غمار مواجهة الدور الفاصل المؤهل إلى ثمن نهائي المسابقة، وفي المقابل سيتّجه ليستر إلى مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

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