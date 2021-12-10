سيلتك يحقق فوزاً معنوياً على ريال بيتيس

حقق سيلتك فوزاً معنوياً على ضيفه ريال بيتيس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة الجولة الأخيرة من مواجهات المجموعة السابعة في مسابقة الدوري الأوروبي، التي أقيمت أمس الخميس.

وسجل أهداف سيلتك كلٌّ من ستيفن ويلش في الدقيقة الثالثة، وإيوان هندرسون في الدقيقة 72، ودافيد تورنبول في الدقيقة 78 من ركلة جزاء، فيما أحرز هدفيْ الضيوف كلٌّ من سكوت بين في الدقيقة 69 بالخطأ في مرماه، وبورخا إيغليسياس في الدقيقة 75 .

وبهذه النتيجة، رفع سيلتك رصيده إلى النقطة التاسعة في المركز الثالث وتحول إلى دوري المؤتمر الأوروبي، فيما تجمد رصيد ريال بيتيس عند النقطة العاشرة في المركز الثاني، ضامناً عبوره لخوض غمار مواجهة الدور الفاصل المؤهل إلى ثمن نهائي المسابقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية