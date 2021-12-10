فياريال يلتحق بركب المتأهلين للدور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا

عاد فريق فياريال الإسباني من أرض منافسه الإيطالي أتالانتا بورقة التأهل إلى الدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعد مباراة مثيرة شهدت تسجيل خمسة أهداف.

المباراة التي تم تأجيلها من يوم الأربعاء إلى الخميس بسبب تساقط الثلوج؛ تغلب فيها الكناري على فريق المدرب جاسبريني بنتيجة 3-2 على ملعب جويز في بيرغامو.

وبهذه النتيجة، أكمل فريق المدرب أوناي إيمري حامل لقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي، الجولة السادسة والأخيرة في المركز الثاني برصيد عشر نقاط خلف بطل المجموعة مانشستر يونايتد صاحب 11 نقطة، فيما احتل أتلانتا المركز الثالث برصيد ست نقاط ليلعب في الدوري الأوروبي.

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