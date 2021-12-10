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الأهلي بنغازي يواصل انتصاراته بفوز على الهلال في الدوري

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 10 ديسمبر 2021 (وال)- تغلب فريق الأهلي بنغازي على جاره الهلال بثنائية نظيفة، مواصلا بها صدارته للمجموعة الأولى ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

المباراة  التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي، حيث تقدم الأهلي بهدف الأول بإمضاء مهاجمه المحترف النيجيري أيفيونغ في الدقيقة “22” به ينتهي الشوط الأول، وفي الشوط عزز الأهلي تفوقه بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة “87” بإمضاء مهاجمه أكرم الزوي. (وال) س أ/  ر ت

 

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وكالة الانباء الليبية وال

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