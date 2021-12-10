مدرب جديد يُشرف على تدريب الشامخ العبيدي في المغرب

تعاقد نادي مولودية وجدة المغربي الذي يلعب له الدولي الليبي الشامخ العبيدي مع المدرب المغربي هلال الطاير، للإشراف على تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

المدرب هلال الطاير استلم زمام الأمور في تدريب مولودية وجدة يوم أمس الخميس 9 ديسمبر، خلفًا للمدرب الجزائري نبيل نغيز.

حيث تعاقد النادي الذي يلعب له لاعب الوسط الليبي الشامخ العبيدي مع المدرب هلال الطاير، عقب فسخ المدرب عقد نبيل نغيز بالتراضي.

جدير بالذكر أن الشامخ العبيدي كان قليل المشاركة بشكل أساسي مع نبيل نغيز، على أمل أن يأخذ فرصته كلاعب أساسي مع المدرب الجديد هلال الطاير.

يُذكر أن الشامخ العبيدي انضم إلى مولودية وجدة في ثاني تجربة احترافية له، بعد تجربة حمام الأنف التونسي، قادمًا من نادي الأهلي بنغازي والذي خاض معه عدة مواسم بعد تجربته الأولى مع ناديه الأم الأخضر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية