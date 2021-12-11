الأهلي يجدد تفوقه على الهلال وينفرد بالصدارة

بنينا 11ديسمبر 2021(وال) يتابع فريق الأهلي الأول لكرة القدم صدارته وهيمنته على فرق المجموعة الأولى ، عقب تفوقه على الهلال بثنائية نظيفة، لحساب الجولة الرابعة من مرحلة الذهاب، وذلك ضمن منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي.

تحركات مقلقة

هذه المواجهة التي جرت – أمس الجمعة – توسطها الحكم ( مفتاح العلمي )، دخلها الفريقان بتنظيم عال في خطوطه الثلاثة، لاسيما أن اللعب أنحصر في منتصف الملعب ، فحاول كل من لاعبي الفريقين اختراق دفاعات الأخر، مصحوبة بتحركات مقلقة من ( طارق السعيطي ) من جانب الهلال،و( أكرم الزوي ) من جانب الأهلي.

وعرفت الدقيقة (17) أول تهديد حقيقي من جانب الهلال، حيث انطلق اللاعب ( عادل الزوي ) سريعاً، ممرراً الكرة إلى التونسي ( لمجد عامر )، والذي بدوره صوب كرة قوية ارتطمت بمدافعي الأهلي وتذهب إلى ركنية.

الأهلي واصل سعيه للتسجيل، محملاً بضغط كثيف،وباحثاً في ذلك عن هدف السبق، متقدماً نحو مرمى ( كبلان أمحمد ) في أكثر من مناسبة، معتمداً على تنويع الكرات وتدويرها في منتصف الملعب ، بعكس الهلال الذي استخدم و استعمل الضرب بتمريرات طويلة للمهاجم العاجي ( إسماعيل باكايوكو ).

هدف أفيونيج

وبعد أن رفع الأهلي نسقه الهجومي، نجح التونسي ( هيثم الجويني ) من تمرير كرة بينية متقنة باتجاه المهاجم النيجيري ( أفيونيج )، حيث أن الأخير لم يتردد في تحويل الكرة ببراعة عالية داخل شباك ( كبلان أمحمد)، وذلك في الدقيقة (22)، الرد الهلالي جاء سريعاً في الدقيقة (23)بعدما صوب محترفة العاجي ( أسماعيل باكايوكو ) كرة قوية ترتطم باللاعب ( فاضل سلامة ) وتخرج ركنية.

في الحصة الثانية بدأه الهلال بضغط هجومي كثيف، ولعل أبرز تلك الكرات هي رأسية العاجي ( أسماعيل باكايوكو ) في الدقيقة (48)، لكن تألق وبراعة الحارس ( مراد الوحيشي ) حالت دون تعديل النتيجة، مبعداً الكرة الرأسية إلى ضربة ركنية.

وشهدت الدقيقة (56) خروج الكرت الأحمر للاعب الهلال ( أسماعيل الحاسي )،وذلك أثر عرقلته للمهاجم النيجيري ( أفيونيج )، ليشر له الحكم الكرت الإنذار الثاني باللقاء.

تعزيز النتيجة

وكاد الدقيقة (81) أن تأتي بالجديد للأهلي، وفيها أضاع المهاجم النيجيري (أفيونيج ) هدف ثاني محقق، عندما وضعه زميله ( أكرم الزوي ) في حالة إنفراد تام مضيعاً فرصة التقدم على صعيد النتيجة.

وحملت الدقيقة (87) الجديد للأهلي، حيث نجح المهاجم ( أكرم الزوي ) من تعزيز النتيجة بهدف ثاني، وذلك بتصويبة زاحفة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في الزاوية اليمنى للحارس ( كبلان أمحمد ).

وبهذا الفوز يكون فريق الأهلي قد حقق فوزه الرابع توالياً بالبطولة الليبية هذا الموسم ، رافعاً رصيده إلى (12) نقطة متصدر بها فرق المجموعة الأولى، فيما تجمد رصيد الهلال عند النقطة (5)، في حين جدد الأهلي أمام الهلال تفوقه للمرة الثالثة توالياً، بعد أن تفوقه عليه في مرحلتي الذهاب والإياب الموسم الماضي.

التحكيم والإنذارات

هذا وتكون طاقم التحكيم من ( مفتاح العلمي ) حكم ساحة ، بمساعدة كل من مساعد أول الدولي ( عطية محمد )، ومساعد ثاني ( وليد بوحرارة )، و( محمد يونس ) حكماً رابعاً، فيما أسندت مهمة مراقب المباراة للحكم الأسبق ( عمر جمعة)، هذا وأشهر حكم اللقاء ( مفتاح العلمي ) الكرت الأصفر سبعة مرات للاعبي الأهلي كانت من نصيب ( طاهر بن عامر) في الدقيقة (31)، و (ربيع اللافي ) في الدقيقة (47) من زمن الشوط الأول، و ( حسين طقطق ) في الدقيقة (51)، و (علي يوسف ) في الدقيقة (54)، و ( فاضل سلامة ) في الدقيقة (58)، والمحترف الغاني ( جورج أمواكو ) في الدقيقة (72)، وفي الوقت بدل الضائع نال حارس الأهلي ( مراد الوحيشي ) كرتاً أصفراً

يذكر أن حكم اللقاء ( مفتاح العلمي ) قام بإشهار الكرت الأحمر في ثلاث مناسبات ، منها طرده للاعب ( إسماعيل الحاسي ) في الدقيقة (56)، كما تم طرد إداري فريق الهلال ( مالك أبوحجر ) و إداري الأهلي ( إدريس القطعاني ). (وال _ بنينا) س إ / ك و

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