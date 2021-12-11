“الشلماني” يترأس اجتماع اللجنة الطبية لاتحاد شمال أفريقيا

اجتمع رئيس اتحاد شمال أفريقيا ورئيس الاتحاد الليبي، عبد الحكيم الشلماني، مع أعضاء اللجنة الطبية بالاتحاد الشمال أفريقي، من أجل مناقشة تحديات المرحلة المقبلة وتوزيع المهام بين الأعضاء.

ونشر موقع “ريميسا” الرياضي تفاصيل اجتماع أعضاء اللجنة الطبية باتحاد شمال أفريقيا حيث كُلف محمد سلطان من دولة مصر رئيساً، وعبد اللطيف مقري من المغرب نائباً له، كما تم اختيار الدكتور عصام الدناع مراقب “كاف” الطبي من دولة ليبيا كمقرر للجنة.

واعتمدت، خلال الاجتماع، خطة عمل اللجنة المبدئية، والتي ستعمل على تنظيم الدورات التدريبية والتطوير والتأهيل وتكوين الملكات والتوعية والتثقيف الصحي والمؤتمرات العلمية والبحوث العلمية وتأمين المسابقات.

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