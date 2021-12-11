تونس تتأهل إلى دور ربع نهائي كأس العرب

حقق المنتخب التونسي فوزاً مهماً على نظيره العماني في بطولة كأس العرب بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على أرضية استاد المدينة التعليمية.

وافتتح سيف الدين الجزيري أهداف اللقاء في الدقيقة 16، ثم أدرك المنتخب العماني التعادل في المباراة في الدقيقة 65 عن طريق لاعبه أرشد العلوي، وحسم يوسف المساكني الفوز لنسور قرطاج بعد تسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 68.

وتأهل المنتخب التونسي، بعد هذا الفوز، إلى الدور ربع النهائي بعد تصدره المجموعة الثانية بست نقاط، متقدماً على منتخب الإمارات بفارق الأهداف.

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