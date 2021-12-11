الدوري الإنجليزي.. “برينتفورد” يقلب تأخره لفوز أمام “واتفورد”

قلب فريق “برينتفورد”، تأخره بهدف أمام ضيفه “واتفورد”، إلى فوز بهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء أمس لحساب الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدّم “واتفورد” بهدف سجله “إيمانويل دينيس”، في الدقيقة 14، وأدرك “برينتفورد” التعادل عن طريق “بونتوس جانسون” بحلول الدقيقة 84، قبل أن يُسجّل “بريان مبيومو” هدف الفوز القاتل لصالح أصحاب الأرض، في الدقيقة 6 من الوقت بدل الضائع للمباراة عبر علامة الجزاء.

ورفع “برينتفورد”، بهذا الفوز الصعب رصيده إلى 20 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد واتفورد عند 13 نقطة في المركز السابع عشر.

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