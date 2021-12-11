مصر تعبر الأردن وتصل نصف نهائي العرب

قلب المنتخب المصري تأخره بهدف للفوز بـ3-1 على نظيره الأردني في ربع نهائي كأس العرب 2021 في العاصمة القطرية الدوحة.

المباراة لم تكن سهلة على المصريين بعد أن تقدم منتخب الأردن عبر يزن النعيمات في الدقيقة الثانية عشر، إذ لم ينجح المصريين في تعديل النتيجة حتى الدقيقة الأولى من الوقت المضاف نهاية الشوط الأول بواسطة مروان حمدي، وفي الدقيقة التاسعة من الشوط الإضافي الأول سجل أحمد رفعت هدف التقدم والفوز للمصريين الذي أكده زميله مروان داوود نهاية الشوط الإضافي الثاني للتأهل مصر وتضرب موعدا مع تونس في ديربي شمال إفريقيا بنصف النهائي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار